جوليان شنابل ومهرجان فينيسيا السينمائي.. علاقة تمتد لـ 49 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - منذ أن انطلق مهرجان فينيسيا السينمائي venice film festival يوم 27 أغسطس، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الحالي، تشهد النسخة الـ 82 تكريم أبرز صناع السينما والمخرجين العالميين. وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في السابق، في العديد من المؤتمرات والتصريحات، عن بعض التكريمات والجوائز التي سيحصل عليها أهم المخرجين والنجوم، أبرزهم المخرج العالمي جوليان شنابل Julian Schnabel الذي سيُمنح جائزة Cartier Glory to the Filmmaker؛ إذ تُمنح هذه الجائزة تقديراً لمساهمته الأصلية في السينما المعاصرة، وسيتضمن التكريم عرض أحدث أفلامه In the Hand of Dante.

ولهذا، نستعرض أبرز التكريمات والجوائز التي فاز بها جوليان شنابل داخل مهرجان فينيسيا السينمائي ومهرجانات أخرى على مرّ السنوات.

تاريخ مشاركات جوليان شنابل في مهرجان فينيسيا السينمائي

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جوليان شنابل في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تُعرض أفلامه في مهرجان فينيسيا منذ ما يقرب من 30 عاماً، وكان أول دخوله للمدينة في عام 1976 كرسام شاب.

الزيارة الأولى لفينيسيا عام 1976

عام 1976، زار جوليان شنابل مدينة فينيسيا لأول مرة كرسام شاب يبحث عن أعمال فنانين آخرين، وقال في أحد تصريحاته الأخيرة، تعليقاً على تكريمه في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: "دخلتُ فينيسيا أول مرة في نوفمبر 1976، كنت رسّاماً شاباً آنذاك، أبحث عن لوحات جوتّو في بادوفا وأعمال الفنانين في المدينة. لم يخطر ببالي يوماً أن أصبح مخرجاً، أو أن أُدرج ضمن قائمة المكرّمين بجائزة سينمائية كبرى، لكن يبدو أنني أصبحت صانع أفلام أيضاً".

وأضاف: "هذا التكريم يعني لي الكثير، لأنه يأتي في اللحظة التي أقدّم فيها فيلمي الجديد الذي يعكس، بطريقة ما، مسار حياتي وتحوّلاتي الفنية".

ويبدو أن رحلة فيلم "In the Hand of Dante" لم تكن مجرد مشروع سينمائي آخر، بل مغامرة شخصية وفكرية لشنابل، تستكشف بحسّ الرسام، الذي لا يزال يرافقه، مفهوم الأصالة والزمن والتاريخ؛ من خلال مخطوطة "الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري، التي تنتقل من يد كاهن إلى زعيم مافيا في نيويورك.

بداية مشاركات الأفلام (في حدود 30 عاماً)

بدأ جوليان شنابل عرض أفلامه في المهرجانات السينمائية في التسعينيات، حيث عُرض فيلمه الأول "باسْكِيا" (1996) في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا. تخلل مسيرته السينمائية عدة مشاركات مهمة في مهرجانات دولية، بما في ذلك حصول فيلمه "قبل حلول الليل" (2000) على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا، وفوزه بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلم "جرس الغوص والفراشة" (2007).

فيلم باسْكِيا basquiat عام 1996

كان هذا هو فيلم جوليان شنابل الأول، وتميز بعرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي عام 1996، ما وضع حجر الأساس لمسيرته كصانع أفلام. وتدور أحداثه حول جان ميشيل باسكيا، فنان الشوارع المكافح، الذي لم يتمكن صعوده الصاروخي إلى الشهرة من منع شياطينه الشخصية من إنهاء حياته.

فيلم ميرال Miral عام 2010

شارك جوليان شنابل بمهرجان فينيسيا السينمائي عام 2010 بفيلم ميرال. وقد فاز الفيلم بجائزتي اليونسكو واليونيسف في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2010 وعُرض في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو فيلم من نوع سيرة ذاتية ودراما.

فيلم على بوابة الأبدية At Eternity's Gate عام 2018

تم عرض الفيلم في النسخة الـ 75 من مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2018. هذا الفيلم عبارة عن مجموعة من المشاهد المستوحاة من لوحات فينسنت فان جوخ، واتفاق عام حول أحداث حياته، التي تُصوَّر على أنها حقائق، أو شائعات، أو مشاهد مُختلقة ببساطة.

فيلم قبل حلول المساء Before Night Falls عام 2000

شارك جوليان شنابل بمهرجان فينيسيا السينمائي بالفيلم الدرامي الأمريكي Before the Night Falls، وهو مقتبس من سيرة رينالدو أريناس الذاتية التي تحمل الاسم نفسه. وفاز الفيلم الذي جاء من بطولة جوني ديب وخابيير بارديم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا وجائزة "كوبا فولبي" لأفضل ممثل عن خافيير بارديم عام 2000.

التكريم في عام 2023

حصل المخرج والرسام جوليان شنابل على جائزة فن الفيلم KINEO AWARD لتجسيده قوة الفن في السينما في النسخة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي. وتأتي هذه الجائزة بدعم من المديرية العامة للسينما والفنون (DGCA) التابعة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

أبرز الجوائز التي حصل عليها جوليان شنابل

حصل جوليان شنابل على عدة جوائز مهمة في مجال السينما والفن على مدى 30 عاماً من العطاء.

مهرجان فينيسيا السينمائي

استمرت مشاركاته في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز فيلمه "Before Night Falls" عام 2000 بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية وجائزة "كوبا فولبي" لأفضل ممثل عن خافيير بارديم عام 2000.

مهرجان كان السينمائي

حقق شنابل نجاحاً كبيراً في مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival بفوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "The Diving Bell and the Butterfly" عام 2007.

جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم أجنبي

حصل جوليان شنابل على جائزة غولدن غلوب Golden Globe عن فيلمه "The Diving Bell and the Butterfly" في عام 2007.

جائزتا اليونسكو واليونيسف

حصل عليهما فيلمه "Miral" في مهرجان فينيسيا عام 2010.

