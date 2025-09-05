في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا 2025.. لمسة إنسانية من فاليريا غولينو وإطلالات للنجمات تسرق الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، شهد انطلاق فعاليات السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم Elisa ضمن الدورة الـ82 من المهرجان، حيث حضر أبطال وصُنّاع العمل إلى جانب عدد كبير من الوجوه العالمية؛ ليحوّلوا السجادة الحمراء إلى مساحة تحتفي بالبريق والأناقة.

النجمات واصلن التألق بإطلالات متنوعة، حملت الكثير من الجرأة والأنوثة، ما بين الفساتين المطرّزة والمزينة بالتفاصيل الدقيقة، والألوان القوية، التي تعكس طابعاً عصرياً، إلى جانب التصاميم الكلاسيكية التي لا تغيب عن أجواء المهرجانات الكبرى.

أما الإطلالات الجمالية فجاءت متناغمة مع الأزياء الفخمة ذات التطريزات البراقة؛ واختارت بعض النجمات مكياجاً طبيعياً ناعماً يعكس إشراقة البشرة، فيما فضّلت أخريات الألوان القوية، ومن الصيحات التي لفتت نظرنا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 لهذه السنة صيحة عقود التشوكر الفاخرة، التي أتت مرصعة بالألماس أو بأحجار كريمة ملونة؛ لتزين النجمات المشارِكات في المهرجان.

وإليكِ نظرة أكثر تفصيلية عن اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025.

إعداد: هاجر حاتم

السجادة الحمراء لفيلم Elisa: لمسة إنسانية من فاليريا غولينو

الممثلة الإيطالية باربرا رونشي على السجادة الحمراء لفيلم "إليزا" بمهرجان فينيسيا السينمائي Barbara Ronchi attend the red carpet of the movie "Elisa" presented in competition at the 82nd International Venice Film Festival (Photo by Tiziana FABI / AFP)



جاء على السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم الإيطالي "Elisa" بمهرجان فينيسيا السينمائي الفنانة أندريا كريستيا، لاورا بارث، خواكين موردو، ومن ضمن الحضور أيضاً إحدى بطلات الفيلم الفنانة فاليريا غولينو، والتي حرصت على الاطمئنان على الكاتب الإيطالي المُصاب بمرض العظم الزجاجي الهش باسكوالينو إسبوزيتو خلال تواجده على السجادة الحمراء.

فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء إحدى بطلات الفيلم الفنانة باربرا رونشي، وأيضاً النجم رشدي زيم، والذي استقبله المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتو باربيرا، والنجم دييغو ريبون ومخرج ومؤلف الفيلم ليوناردو دي كونستانزو. وللمزيد من تفاصيل العرض الخاص بالفيلم إليكِ هذا الرابط.



اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا.. لمسات أنثوية هادئة على السجادة الحمراء

إيلونورا أبايناتو Eleonora Abbagnato في مهرجان فينيسيا 2025 - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



وواصلت النجمات في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82، التألق على السجادة الحمراء؛ لتمنحنا لوحات جديدة من أجمل الفساتين وإطلالات السهرة؛ حيث تنافسن على اعتماد ستايلات متجددة، ما بين الفساتين الفخمة مع التطريزات البراقة، وأخرى ذات طابع رومانسي، وحمل البعض توقيعاً جريئاً مع قصّات غير تقليدية.

بالإضافة إلى ذلك لفتنا كيف تم استخدام الأقمشة الفاخرة كالميتالك اللامع والدانتيل والساتان والشيفون، بطريقة عصرية تُناسب أجواء السجادة الحمراء، فيما برزت الألوان الداكنة كالأسود الفخم، والألوان الفاتحة كألوان النيود، التي أضفت المزيد من السحر على السجادة الحمراء.

فقد شاهدنا إيلونورا أبايناتو بالفستان الأبيض المطرز بالخرز الكريستالي من توقيع إليزابيتا فرانكي، وجوليا بيسكانا بالأسود مع تطريزات لامعة بقَصّة حورية البحر، وجاء مطرزاً عند الجزء العلوي مع ربطة مخملية بنفس اللون، بينما فيالينا ليمان باللون البترولي مع القماش المخملي بقصّة أنثوية ناعمة، فيما زيّنته ربطة عنق بأكسسوار ذهبي متفرّع، يُحاكي فروع الأشجار، وللمزيد من إطلالات النجمات في اليوم التاسع إليكِ هذا الرابط.

عقود تشوكر فاخرة تزيّن النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي

جورجينا رودريغيز في مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

يُعتبر مهرجان فينيسيا السينمائي مكاناً مثالياً؛ لظهور الأحدث والأجمل في صيحات الموضة؛ لاسيما في عالم الأزياء والمجوهرات، خاصة وأن الكثير من دور المجوهرات العالمية تستغل فرصة المهرجانات السينمائية من أجل إطلاق مجموعاتها من المجوهرات الراقية، وهي تزين أهم النجوم حول العالم.

ومن الصيحات التي لفتت نظرنا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 لهذه السنة صيحة عقود التشوكر الفاخرة، التي أتت مرصعة بالألماس أو بأحجار كريمة ملونة؛ لتزين النجمات المشارِكات في المهرجان، وتضفي على إطلالاتهن الكثير من الفخامة. كما في إطلالة جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez التي بدت شديدة التألق والسعادة، لاسيما بعد إعلان خطوبتها على كريستيانو رونالدو، التي ارتدت مجموعة من المجوهرات الماسية من باسكال بروني Pasquale Bruni، تألفت من عقد تشوكر مرصوف بالألماس على شكل زهرة الكاميليا، ونسقت معه مجموعة من الخواتم الماسية من مجموعة Giardini Segreti وأقراطاً من المجموعة نفسها، وقد تكاملت هذه القطع مع فستانها المصنوع من الدانتيل، والذي حمل توقيع دار روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، وصُمم خصيصاً لها. للمزيد من عقود التشوكر الفاخرة للنجمات تابعي الرابط

مكياج وتسريحات شعر النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه التاسع يسرقان الأضواء

فاليريا غولينو Valeria Golino من مهرجان فينيسيا 2025 - تصوير: يوسف بوهوش خاص الخليج 365



في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ82، تحوّلت إطلالات النجمات الجمالية إلى لوحات فنية تجمع بين الرقي والجرأة، فالمكياج جاء متناغماً مع أجواء هذا الحدث المميز؛ حيث تنوّعت الصيحات بين بشرة طبيعية مضيئة تفيض بالنضارة، وشفاه متلونة بدرجات متناقضة بين الوردي الهادئ والأحمر القوي، الذي لا يغيب عن المناسبات العالميةـ أما العيون، فكانت ساحة للإبداع بين السموكي الكلاسيكي والظلال الميتاليك المشرقة التي أضفت لمسات عصرية على الملامح، ولم تكن تسريحات الشعر أقل سحراً؛ إذ تنوعت بين التموجات الطبيعية المنسدلة بحرية التي تعكس أنوثة عفوية، إلى الأنيقة الكلاسيكية، وصولاً إلى الشعر المرفوع؛ لتقدّم صيحات مُلهمة لعاشقات الجمال حول العالم.

فقد شاهدنا على سبيل المثال فاليريا غولينو بمكياج عيون ميتاليك وتسريحة كيرلي، ركّزت فيه على الأيلاينر الأسود العريض وظلال العيون الميتاليك، التي منحت نظرتها قوة آسرة وجرأة ملفتة، وللمزيد من إطلالات النجمات الجمالية في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا عن دورته الـ82 إليكِ هذا الرابط.

