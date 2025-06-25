استقرار أسعار الذهب عند 3326.39 دولارًا للأوقية مع تراجع الطلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب في تداولات اليوم، نتيجة تراجع إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.2) في المئة، لتصل إلى (3340) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1) في المئة، لتصل إلى (35.94) دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة (0.2) في المئة إلى (1313.88) دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة (0.2) في المئة إلى (1064.01) دولارًا.

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