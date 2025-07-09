شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.63 جنيه للشراء. وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.63 جنيه للشراء.

49.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.

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