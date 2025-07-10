شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تستهدف تحقيق 7.1 مليار جنيه صافى أرباح العام المالى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الموازنة المجمعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، تحقيق إيرادات مبيعات خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 22.4 مليار جنيه مقابل نحو 17.8 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025، ونحو 14.5 مليار جنيه فعلي للعام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة نحو 26%، 55% على الترتيب.

كما تستهدف الموازنة المجمعة للعام المالي 2025/2026 وفق المؤشرات المالية تحقيق صافي ربح بنحو7.1 مليار جنيه مقابل نحو 7.3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025، ونحو 13.7 مليار جنيه فعلي العام المالي 2023- 2024

ووفق المؤشرات يبلغ نصيب الشركة القابضة في الربح المستهدف خلال عام الموازنة نحو 6.2 مليار جنيه مقابل نحو 6.6 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025، ونحو 12.5 مليار جنيه فعلي العام المالي 2023/2024.

كما تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 2.3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة نحو 4%، ومقابل نحو 2.5 مليار جنيه فعلي العام المالي 2023/2024.

وتستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 صافي ربح بنحو 2.8 مليار جنيه مقابل نحو 2.3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025، ومقابل نحو 7.8 مليار جنيه فعلي للعام المالي 2023/2024.

كما تستهدف الشركة القابضة عائد من الاستثمارات المالية بنحو 1.6 مليار جنيه في عام الموازنة ومقابل نحو 2.7 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي 2024/2025، ومقابل نحو 1.8 مليار جنيه فعلي العام المالي 2023/2024.

يشار أن أسس إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/202 انه تم الأخذ في الاعتبار المعايير المحاسبية المصرية عند إعداد القوائم المالية المستهدفة للعام المالي المذكور بالإضافة إلى معايير علمية وموضوعية وقياسات دقيقة مما يعزز الاستدامة المالية والاجتماعية والبيئية للشركات التابعة وبما يكفل استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي للشركات التابعة.

وكذا بمراعاة كافة التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ومدى تأثيرها على إعداد الموازنة التقديرية للشركة القابضة والشركات التابعة وذلك في ضوء التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي المذكور بمراعاة ما ورد بمنشور وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026