شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الزراعة والمركبات أعلى القطاعات استقبالا للعمالة فى مصر 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أعلى الأنشطة الاقتصادية استقبالا للعمالة بنهاية العام الماضي 2024، من بين 22 قطاعا اقتصاديا مصنف لاستقبال العمالة في مصر، بإجمالي 299 ألف و278 فرصة عمل.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الزراعة والصيد وصيد الأسماك جاء في صدارة القطاعات الأعلى استقبالا للعمالة خلال الفترة المذكورة، حيث استقبل وحده نحو 55 ألف و914 عامل بنهاية 2024، بنسبة 18.7% من إجمالي العمالة في مصر، يليه قطاع المركبات ذات المحركات والدراجات النارية واستقبل 46 ألف و361 عامل، بنسبة 15.5% من إجمالي العمالة، ثم قطاع الانشاءات والذي استقبل 40 ألف و422 عامل، بنسبة 13.5% من الإجمالي.

وتشمل القائمة أيضا كلا من الصناعات التحويلية والتي استقبلت نحو 39 ألف و455 عامل بنسبة 13.2% من إجمالي العمالة المسجلة، ثم قطاع النقل والتخزين والذي استقبل 27 ألف و172 عامل بنسبة 9.1% من إجمالي العمالة.