شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الاحد 13-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأحد، 13 يوليو 2025 02:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات اليوم الاحد 13-7- 2025 ، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار, وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع ،

وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

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