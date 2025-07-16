شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. أسعار الذهب فى مصر الأربعاء 16 يوليو 2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عيار 21 ليسجل 4650 جنيها بدون إضافة مصنعية أو رسوم أو ضريبة.

وسجل سعر النصف جنيه الذهب 18600 جنيهًا بدون مصنعية، وبلغ سغر الربع جنيه الذهب 9300 بدون مصنعية، وهي العملات الذهب الأكثر تداولا في البلاد.

أسعار الذهب اليوم في مصر:



- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.



تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.

يقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يبدي البنك الفيدرالي نية تذكر لخفض أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية.



وكان قد جدد ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون 1% أو أقل. في الوقت الذي تضع الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، ومن المتوقع أن يطبق أول خفض في سبتمبر.



هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.



يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.