شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: زيادة عدد عقود التمويل العقارى إلى 6807 عقدا بـ16.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 1.654 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 6806 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36% في عدد العقود، ونسبة 61% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محيلة في نهاية مايو عام 2025 مقابل 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 104.3% في حجم الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.