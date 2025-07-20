الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى ختام التعاملات

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استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الأحد 20 يوليو 2025 أمام الجنيه، في ختام التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.29 جنيه للشراء، و57.49 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.17 جنيه للشراء، و57.67 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.17 جنيه للشراء، و57.67 جنيه للبيع.


وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.29 جنيه للشراء.

57.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.17 جنيه للشراء.

57.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.17 جنيه للشراء.
57.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.17 جنيه للشراء.

57.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.15 جنيه للشراء.

57.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.25 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.15 جنيه للشراء.

57.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.15 جنيه للشراء.

57.67 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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