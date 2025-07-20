شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-7-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 20-7-2025 أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية، حيث بلغ في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.35 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.