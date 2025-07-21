الارشيف / الاقتصاد

تراجع سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالبنوك

تراجع سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 أمام الجنيه، في ختام التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 57.28 جنيه للشراء، و57.44 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصرى 57.14 جنيه للشراء، و57.48 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.14 جنيه للشراء، و57.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.28 جنيه للشراء.

57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك

57.14 جنيه للشراء.
57.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.14 جنيه للشراء.
57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.14 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.14 جنيه للشراء.

57.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.30 جنيه للشراء.
57.55 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.14 جنيه للشراء.

57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.29 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

