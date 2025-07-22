الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بالبنوك المصرية

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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بالبنك المركزي المصري نحو 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبذلك يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار، واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار بالبنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.01 جنيه للشراء.
49.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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