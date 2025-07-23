شكرا لقرائتكم خبر عن 49.01 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، فى بنك مصر نحو 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سجل 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.