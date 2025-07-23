الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار بـ49 جنيه للشراء من البنك المركزى اليوم الأربعاء 23-7-2025

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 23 يوليو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 23-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.


 في البنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع،


وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.02 جنيه للشراء.
49.12  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.01 جنيه للشراء.
49.11  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.02  جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

