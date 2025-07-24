الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 داخل البنوك الرئيسية

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سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 داخل البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 أمام الجنيه، وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.49 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.51 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.49 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.51 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.51 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.52 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.58 جنيه للشراء.
57.84 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.63 جنيه للشراء.

57.88 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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