سياسي هندي يدعو إلى إطلاق مشروع تجريبي لاحتياطي بيتكوين وسط تبنٍّ أمريكي متزايد للعملة

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - دعا المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند إلى النظر في إطلاق مشروع تجريبي لاحتياطي بيتكوين، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون تحركًا استراتيجيًا نحو تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وفي مقال نُشر على موقع India Today، قال براديب بهانداري، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، إن الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين (BTC) الذي تتجه إليه الولايات المتحدة، إلى جانب عمليات التعدين التي تقودها الدولة في بوتان، كلها إشارات على أن النظام المالي العالمي يتجه بخطى متسارعة نحو الأصول الرقمية.

وأضاف أن الهند، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في بنيتها التحتية للطاقة المتجددة، تتمتع بموقع مؤهل لوضع استراتيجية سيادية للبيتكوين.

وكتب بهانداري:

"هذا ليس تحوّلًا متهورًا، بل خطوة محسوبة نحو الاعتراف بشرعية الأصول الرقمية."

الأصول المشفّرة خاضعة للضرائب لكنها غير منظمة في الهند

تبقى سياسة الضرائب على العملات المشفّرة في الهند غير واضحة المعالم. وأشار بهانداري إلى أن الأصول المشفرة في البلاد تخضع لضرائب مشددة لكنها لا تزال دون تنظيم قانوني.

فقد فرضت الحكومة ضريبة موحدة بنسبة 30% على الأرباح المتأتية من الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) مثل بيتكوين وإيثر (ETH)، في حين لم تعتمد بعد أي إطار تنظيمي شامل لهذه العملات.

وبحسب المادة 115BBH من قانون ضريبة الدخل في الهند، تُفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح بيع العملات المشفّرة، مع السماح بخصم تكلفة الشراء فقط، دون احتساب أي مصاريف أو خسائر أخرى.

كما تفرض الحكومة خصمًا ضريبيًا عند المصدر (TDS) بنسبة 1% على أي صفقة تتجاوز قيمتها 115 دولارًا، يتم اقتطاعه من المشتري أو البائع.

وأشار بهانداري إلى أنه خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 2023، ساهمت الحكومة في تنسيق مجموعة عمل مع صندوق النقد الدولي بشأن تنظيم العملات المشفّرة، لكن العديد من الدول الأخرى باتت تتقدم بشكل أسرع في هذا المجال.

وأوضح أن دولًا مثل روسيا والصين والبرازيل، إلى جانب الولايات المتحدة، لا تنتظر الوصول إلى توافق دولي قبل المضي قدمًا في جهودها لتبني الأصول الرقمية.

كما أشار إلى خطة الحكومة الأمريكية لتوسيع احتياطيها من بيتكوين من خلال عمليات شراء لا تؤثر على الميزانية، لافتًا إلى أن ثلاث ولايات أمريكية قد وافقت بالفعل على اعتماد بيتكوين كأصل احتياطي.

بهانداري: المشروع التجريبي لاحتياطي بيتكوين قد يفتح المجال أمام الابتكار

قال بهانداري إن الخطوة التالية التي ينبغي على الهند اتخاذها تتمثل في تحقيق وضوح تنظيمي، بدءًا بمبادرة لإنشاء احتياطي سيادي من بيتكوين.

وأضاف أن وجود تنظيم واضح قد يُسهم في تعزيز الشفافية والإشراف على هذا النوع من الأصول، ما سيمكن بدوره من دعم الابتكار مع حماية المستثمرين.

واختتم مقاله بالقول:

"الهند تقف عند مفترق طرق حاسم. ويمكن لاستراتيجية مدروسة تجاه بيتكوين وربما من خلال مشروع احتياطي تجريبي أن تعزز مرونة الاقتصاد وتعكس صورة حديثة للدولة."

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