محكمة بلجيكية تصدر أحكامًا بالسجن على ثلاثة متورطين في اختطاف زوجة مستثمر في العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في بروكسل أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا على ثلاثة أشخاص لدورهم في عملية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة استهدفت زوجة رجل الأعمال البلجيكي المعروف في مجال الكريبتو ستيفان وينكل، حسبما أفادت وكالة الأنباء المحلية La Dernière Heure يوم الخميس.

وقد أدين المتهمون بتهمة احتجاز رهينة بعد أن قاموا باختطاف الضحية أمام منزلها، وإجبارها على الصعود إلى شاحنة، والمطالبة بفدية تُدفع بالعملات المشفّرة.



وبفضل بلاغ عاجل من وينكل، تمكّنت الشرطة من ملاحقة الشاحنة، واعتراضها بعملية محفوفة بالمخاطر، ما أسفر عن تحرير الضحية واعتقال الخاطفين على الفور.

العقول المدبّرة لا تزال مجهولة

بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع تعويضات مدنية لا تقل عن مليون يورو (1.2 مليون دولار) للضحية.

لكن المحكمة أوضحت أن العقول المدبرة وراء عملية الاختطاف لا تزال مجهولة، ورفضت ادعاءات المتهمين بأنهم أُجبروا على ارتكاب الجريمة تحت تهديد السلاح.

وأشارت التقارير إلى أن القضية تشمل أيضًا قاصرًا، تتم محاكمته بشكل منفصل أمام محكمة الأحداث.

تأثير الحادثة على نشاط وينكل في مجال الكريبتو

يُعد ستيفان وينكل أحد المستثمرين المعروفين في مجال الكريبتو في بلجيكا، وهو يدير منصات تعليمية مثل "Crypto Académie" و"Crypto Sun"، ولديه قناة على يوتيوب تضم حوالي 40 ألف مشترك يقدم من خلالها محتوى مجانيًا عن العملات الرقمية.

ورغم التدخل السريع من السلطات، تسببت الواقعة في صدمة نفسية شديدة لعائلة وينكل، واضطر الزوجان إلى الانتقال من منزلهما بعد الحادث.

ستيفان وينكل يتحدث عن عملة الميم كوينز في فيديو نُشر في نوفمبر ٢٠٢٤ على قناته على يوتيوب (بترجمة جوجل). المصدر: يوتيوب



وكتب وينكل في منشور على منصة X في يناير:

"كنت أعتبر نفسي مدافعًا عن الحرية، لكنني أدرك الآن أن السلامة يجب أن تكون أولوية مطلقة لي ولمن حولي".

وأضاف أنه سيواصل إنتاج المحتوى، ولكن بأسلوب أكثر حرصًا، قائلاً:

"لن أقدّم بعد الآن مسابقات أو عروضًا لمحافظ العملات، بل سأركّز على التعليم والتبسيط والتحليل السوقي. سأشارك تجربتي لمساعدة الآخرين على تجنّب مثل هذه المواقف".

وقد عاد وينكل إلى قناته على يوتيوب في أواخر يونيو، بفيديو جديد هو الأول منذ الحادث، وقد تميّز الفيديو الجديد بالسرد الصوتي فقط دون ظهور وجهه على الشاشة.

ظاهرة مقلقة في تزايد

تأتي قصة وينكل ضمن سلسلة من حوادث الاختطاف المرتبطة بالكريبتو، والتي تشهد تزايدًا ملحوظًا على مستوى العالم، ما يسلّط الضوء على المخاطر التي قد يواجهها المستثمرون، خصوصًا من يتمتعون بحضور علني.

ففي منتصف يونيو، وقعت عملية اختطاف مماثلة في فرنسا، حيث تم اختطاف شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وطالب الخاطفون شريكته بدفع مبلغ 5,000 يورو نقدًا، إضافة إلى مفتاح محفظته الباردة من نوع Ledger.

وفي مايو، حاول ثلاثة رجال اختطاف ابنة وحفيد بيير نوزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة تبادل العملات المشفّرة Paymium.