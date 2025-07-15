Standard Chartered تطلق خدمة تداول البيتكوين والإيثر للمؤسسات

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - أطلق بنك Standard Chartered خدمة تداول جديدة تتيح للمؤسسات والشركات الكبرى تداول العملات المشفرة الرئيسية.

ووفقًا لبيان شاركه البنك مع Cointelegraph يوم الثلاثاء، فإن البنك بدأ بتقديم خدمة التداول الفوري لكل من (BTC) و (ETH) من خلال فرعه في المملكة المتحدة.

قال Bill Winters، الرئيس التنفيذي لمجموعة Standard Chartered:

"الأصول الرقمية تُعد عنصرًا أساسيًا في تطور الخدمات المالية، وهي جزء لا يتجزأ من فتح مسارات جديدة للابتكار، وزيادة الشمول، وتحقيق النمو في القطاع المالي."

ستكون الخدمة متاحة مبدئيًا من خلال الكيان التابع للبنك في المملكة المتحدة، وذلك خلال ساعات التداول في آسيا وأوروبا، مع النظر في توفير الوصول على مدار 24 ساعة ولخمسة أيام في الأسبوع، بناءً على الطلب، وفقًا لما صرّح به متحدث باسم البنك لـCointelegraph.

عملاء Standard Chartered يمكنهم اختيار جهة الحفظ

الخدمة الجديدة مدمجة بالكامل مع منصات البنك الحالية، مما يتيح للعملاء المؤسسيين الوصول إلى الأصول المشفرة وتداولها عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المعتادة لديهم، بحسب البيان.

كما تتيح الخدمة للمستثمرين اختيار الجهة التي يفضلون حفظ أصولهم المشفرة لديها، سواء كانت جهة مستقلة أو إحدى الجهات التي يوفرها البنك، بما في ذلك حلول الحفظ المملوكة للبنك، أو شركة Zodia Custody التابعة له.

وكان البنك قد أطلق بالفعل خدمة حفظ منظمة لكل من Bitcoin وEther في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي. وبعد ذلك، حصل على ترخيص لتقديم خدمات الحفظ في لوكسمبورغ في يناير الماضي.

خطط مستقبلية

بعد إطلاق التداول الفوري، يخطط Standard Chartered لتوسيع الخدمة قريبًا لتشمل عقودًا مشتقة غير قابلة للتسليم (NDFs) للعملات المشفرة.

وعند سؤاله عن احتمال توسيع الخدمة لتشمل العملاء الأفراد، رفض البنك التعليق على ما إذا كان يخطط لذلك في المستقبل القريب، مؤكدًا:

"في هذه المرحلة، نركّز فقط على عملائنا من الشركات والمؤسسات الاستثمارية."