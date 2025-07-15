تمّ تفنيد الادعاء: أموال البيع المسبق بقيمة 500 مليون دولار من Pump.fun ليست مقفلة

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - انتشرت شائعات مؤخرًا تزعم أن التوكنات المباعة بقيمة 500 مليون دولار في البيع المسبق لمنصة Pump.fun مقفلة إلى الأبد بسبب غياب وظيفة السحب (withdraw) من العقد الذكي، لكن التحليل الفني المفصّل أظهر أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادّعى المستخدم "camol" عبر منصة X أن عقد البيع المسبق لتوكن $PUMP لا يحتوي على وظيفة سحب، مشيرًا إلى أن الأموال التي جُمعت أصبحت مقفلة نهائيًا بسبب عدم قابلية العقد الذكي للتعديل.

وكتب في منشور يوم السبت:

"هذا يعني فعليًا أن الـ500 مليون دولار التي جُمعت مقفلة إلى الأبد، لأن العقد الذكي غير قابل للتحديث."

وقد حظي المنشور بأكثر من 780 ألف مشاهدة.

وبعد أن شكّك بعض أعضاء مجتمع الكريبتو في صحة هذا الادعاء، أصرّ "camol" على موقفه قائلًا إنه استخدم طريقة تحقق تشمل "JSON SQL SUGARTOWN ORA CORES SECURITY" لفحص حالة العقد الذكي.

ادّعى مستخدم X camol أن الأموال التي جُمعت من Pump.fun مُجمّدة. المصدر: camol

التحقق: أموال البيع المسبق ليست مقفلة

في تحليل تقني شاركته شركة أمن البلوكشين Hacken مع Cointelegraph، أوضح الفريق أن هناك توكنين مختلفين يحملان اسم (PUMP) على شبكة سولانا.

أحدهما توكن تجريبي أو مزيف بعدد ضئيل من الحاملين ولا نشاط تداول عليه، بينما الآخر هو التوكن الحقيقي المرتبط رسميًا بعملية الطرح الأولي ويشهد نشاطًا واسعًا في السوق، ويضم أكثر من 10,000 حامل، بما يتماشى مع ما أعلنته منصة Pump.fun سابقًا.

أكد فريق Hacken أن العقد الذكي للتوكن الشرعي لا يحتوي بالفعل على وظيفة "سحب"، لكن هذا ليس أمرًا غير اعتيادي، بل ينطبق على معظم عقود توكنات SPL الخاصة بسولانا وتوكنات ERC-20 الخاصة بإيثيريوم، إذ إنها تُدار عبر وظائف لتحويل الرصيد وليس كخزائن لتخزين أو سحب الأموال.

وأضاف الفريق:

"نظرًا لعدم وجود إدراج فوري على منصة تداول لامركزي (DEX)، فإن الحديث عن 'وظيفة سحب' لا معنى له ولا ينطبق في هذا السياق."

كما أكد التحليل أن توزيعات التوكن الظاهرة على مستكشفي بلوكشين سولانا تتطابق مع الأرقام المعلنة علنًا، حيث تم بيع 15% من التوكنات خلال البيع المسبق، فيما تحتفظ المحافظ المرتبطة بالمطورين بنسبة 85%، مما يشير إلى شفافية التوزيع.

بيع ICO الخاص بـPump.fun نفد خلال دقائق

في يوم السبت، جمعت منصة Pump.fun مبلغًا قدره 500 مليون دولار خلال عملية طرح أولي (ICO) بيعت بالكامل خلال 12 دقيقة فقط.

بلغ إجمالي المعروض من توكن PUMP نحو تريليون وحدة، وُزّع منها 33% على البيع الأولي، و24% مخصصة للنظام البيئي والمشاريع المستقبلية، و13% مخصصة للمستثمرين الحاليين.

ومن نسبة البيع الأولي، تم تخصيص 18% للمستثمرين المؤسسيين و15% للمتداولين الأفراد.