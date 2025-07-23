وفاة أوزي أوزبورن تشعل ارتفاعًا بنسبة 400% في أسعار رموز CryptoBatz

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تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - أدى خبر وفاة أوزي أوزبورن، نجم الهيفي ميتال، عن عمر يناهز 76 عامًا يوم الثلاثاء، إلى قفزة حادة في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، حيث اندفع المعجبون لامتلاك جزء من إرثه من خلال مجموعة CryptoBatz الرقمية.
فور الإعلان عن وفاته، ارتفع السعر الأدنى لرموز CryptoBatz بنسبة تجاوزت 400%، من أقل من 0.02 إيثريوم (ETH) إلى نحو 0.08 ETH، وفقًا لبيانات OpenSea. وبحسب منصة CoinGecko، بلغ السعر الأدنى للرمز الواحد ذروته عند 295 دولارًا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت UTC يوم الثلاثاء.
أوزبورن دخل مجال الرموز غير القابلة للاستبدال في ديسمبر 2021 عبر إطلاق مجموعة CryptoBatz المكوّنة من 9,666 رمزًا فريدًا على هيئة خفافيش رقمية، ما شكّل خطوة تاريخية له في فضاء الويب 3.
قفزة بنسبة 100,000% في حجم التداول
بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، شهدت مجموعة CryptoBatz ارتفاعًا هائلًا في حجم التداول، حيث ارتفعت بنسبة 100,000% خلال 24 ساعة فقط، لتصل إلى 281,200 دولار، بحسب بيانات DappRadar.
ويمثل هذا الحجم 80% تقريبًا من إجمالي القيمة السوقية الحالية للمجموعة، والتي تبلغ نحو 355,000 دولار، مع سعر أدنى يبلغ 36.80 دولارًا للرمز الواحد، وفقًا لنفس المصدر. وقد شارك في هذه الصفقات نحو 402 بائعًا و327 مشتريًا، وهو نشاط ملحوظ بالنظر إلى إجمالي المعروض البالغ 9,666 رمزًا.
الارتفاع الأخير لا يتجاوز ذروة إطلاق المجموعة
وعلى الرغم من الزخم الجديد، لم يصل هذا الارتفاع في النشاط إلى المستويات القياسية التي شهدها المشروع عند إطلاقه. فوفقًا لـ OpenSea، بلغ متوسط سعر التداول المتحرك لمجموعة CryptoBatz ذروته عند أكثر من 5 ETH في يناير 2022.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، يُعرض أغلى رمز في المجموعة ويُعرف باسم Megadragon Bat بسعر مذهل قدره 99 ETH، بينما يُعد CryptoBat #5892 هو الأرخص بسعر يقارب 0.4 ETH.
ورغم أن هذه القفزة تُعد متواضعة مقارنة بذروة عام 2022، إلا أنها قد تشير إلى بداية انتعاش محتمل في سوق الـNFT، خاصة مع تفاؤل بعض روّاد الصناعة بعودة الزخم بعد فترة طويلة من الركود.
وفي سياق منفصل، تعرضت منصة سبوتيفاي لانتقادات مؤخرًا بعد تحقيق أجرته منصة 404 Media، زعمت فيه أن الشركة نشرت أغاني مولّدة بالذكاء الاصطناعي باسم فنانين متوفين دون إذن.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أوزي أوزبورن تشعل ارتفاعًا بنسبة 400% في أسعار رموز CryptoBatz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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