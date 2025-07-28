صناديق العملات المشفرة تسجّل تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار مع تصدّر الإيثر للمكاسب الأسبوعية

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - أنهت المنتجات الاستثمارية في العملات المشفرة الأسبوع الماضي على ارتفاع، مسجّلة 15 أسبوعًا متتاليًا من التدفقات الداخلة، وذلك رغم تسجيل صناديق البيتكوين لبعض التدفقات الخارجة الطفيفة.

وبحسب تقرير نُشر يوم الإثنين من شركة CoinShares الأوروبية لإدارة الأصول الرقمية، سجّلت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) عالميًا تدفقات داخلة بقيمة 1.9 مليار دولار خلال أسبوع التداول المنتهي يوم الجمعة.

وجاءت هذه المكاسب رغم التقلبات الحادة في السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى ما دون 115,000 دولار بنهاية الأسبوع، في حين تراجع سعر الإيثر (ETH) لفترة وجيزة إلى ما دون 3,600 دولار يوم الخميس، بحسب بيانات CoinGecko.

ورفعت هذه التدفقات الجديدة إجمالي التدفقات الداخلة منذ بداية العام (YTD) إلى أعلى مستوى جديد بلغ 29.5 مليار دولار، كما وصل إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) لأول مرة إلى 221.4 مليار دولار. كذلك، سجّلت التدفقات الشهرية حتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 11.2 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 7.6 مليار دولار في ديسمبر 2024 بعد الانتخابات الأميركية.

منتجات الإيثر تسجّل ثاني أكبر تدفق أسبوعي في تاريخها

وكانت منتجات الاستثمار في الإيثر هي المحرك الرئيسي لمكاسب الأسبوع الماضي، حيث سجّلت تدفقات داخلة بقيمة 1.59 مليار دولار. ووفقًا لجيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في CoinShares، فإن هذا الرقم يمثل ثاني أكبر تدفق أسبوعي مسجّل على الإطلاق لصناديق الإيثر المتداولة.

وجاءت عملتا سولانا (SOL) وريبل (XRP) في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث سجّلت صناديقهما تدفقات بقيمة 311.5 مليون دولار و189.6 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، سجّلت صناديق البيتكوين تدفقات خارجة طفيفة بلغت 175 مليون دولار، لتنهي بذلك سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت 12 يومًا، حيث توقفت في 21 يوليو.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة حسب الأصول حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

وأشار باترفيل إلى أن هذا التباين في التدفقات بين البيتكوين والعملات البديلة قد يعكس ترقّبًا لإطلاق صناديق ETFs أميركية للعملات البديلة، أكثر من كونه مؤشرًا على بداية موسم جديد للعملات البديلة.

وقال: "قد تكون هذه التدفقات موجهة من قِبل ترقّب لإطلاق صناديق ETFs، وليس بالضرورة حماسًا عامًا للأسواق البديلة."

وأضاف أن بعض صناديق العملات البديلة الأخرى، مثل لايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH)، سجّلت تدفقات خارجة بقيمة 1.2 مليون دولار و0.7 مليون دولار على التوالي.

انخفاض بنسبة 57% في التدفقات مقارنة بالأسبوع السابق

مثّلت التدفقات البالغة 1.9 مليار دولار الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تدفقات قياسية بلغت 4.4 مليار دولار.

وقادت صناديق iShares التابعة لشركة BlackRock المكاسب الأسبوعية، مسجّلة تدفقات بقيمة 1.56 مليار دولار، بانخفاض بنسبة تقارب 64% عن تدفقاتها البالغة 4.3 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما شركة Fidelity Investments، فقد استمرت في تسجيل التدفقات الخارجة، حيث وصلت إلى 123 مليون دولار، في حين خفّضت شركة ARK Invest التابعة لكاثي وود التدفقات الخارجة من 120 مليون دولار إلى 90 مليون دولار.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة حسب المُصدر حتى الجمعة الماضية (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

وسجّلت شركة 21Shares السويسرية أكبر تدفقات داخلة بين المُصدِرين بعد BlackRock، بقيمة 80 مليون دولار، تلتها Grayscale Investments بـ78 مليون دولار.

ورغم أن Grayscale سجّلت الآن تدفقات إجمالية داخلة تبلغ 356 مليون دولار، إلا أن تدفقاتها منذ بداية العام ما زالت سلبية عند 1.3 مليار دولار من التدفقات الخارجة. في المقابل، بلغ إجمالي تدفقات BlackRock لهذا العام 25.8 مليار دولار، أي ما يعادل 87.5% من إجمالي تدفقات صناديق العملات المشفرة في عام 2025.