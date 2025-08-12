ARK Invest تشتري أسهماً في شركة Jack Dorsey’s Block بقيمة 19 مليون دولار مع هبوط السهم إلى 73 دولاراً

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:56 مساءً - عادت شركة ARK Invest التي تديرها Cathie Wood إلى شراء أسهم شركة الخدمات المالية Block المملوكة لـ Jack Dorsey بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

اشترت ARK يوم الاثنين نحو 262,463 سهماً من أسهم Block المرمز(XYZ)، وفقاً لإشعار تداول اطّلعت عليه Cointelegraph. وبسعر إغلاق عند 73 دولاراً للسهم، بلغت قيمة الصفقة حوالي 19.2 مليون دولار.

المصدر: ARK Invest مبيعات أسهم Block المرمز (XYZ) اليومية من قبل صناديق ARK يوم الاثنين

جاءت عملية الشراء بالتزامن مع اتجاه صعودي ملحوظ لسهم Block، إذ ارتفع بنسبة 8% خلال الثلاثين يوماً الماضية، بحسب بيانات TradingView.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من البيع المتواصل، حيث باعت ARK الأسبوع الماضي 279,047 سهماً إضافياً من أسهم XYZ مقابل نحو 22 مليون دولار.

ARK تمتلك أسهماً في Block بقيمة 193 مليون دولار

شملت عملية الشراء الأخيرة صفقات من ثلاثة صناديق تابعة لـ ARK، وهي ARK Innovation ETF المرمز (ARKK) و ARK Next Generation Internet ETF المرمز (ARKW) و ARK Fintech Innovation ETF المرمز(ARKF).

صندوق ARKK، وهو الأكبر من حيث الأصول المُدارة، اشترى 152,980 سهماً يوم الاثنين، ليصل إجمالي ما يمتلكه إلى حوالي 1.34 مليون سهم من XYZ، بقيمة 97.7 مليون دولار.

The acquisition comes with Block seeing a notable uptrend, surging 8% in the past 30 days, according to TradingView.

المصدر: ARK Invest حيازات أسهم Block المرمز (XYZ) لدى ARKW و ARKK و ARKF (بالترتيب) حتى يوم الثلاثاء

وبإضافة ما تمتلكه صناديق ARKK و ARKF مجتمعةً، فإن ARK Invest تحتفظ حالياً بـ 2.6 مليون سهم من أسهم Block، بقيمة إجمالية 193 مليون دولار.

نهاية سلسلة البيع؟

تُعد هذه الصفقة أول عملية شراء لأسهم Block من قبل ARK منذ عدة أشهر، ما قد يشير إلى تغير في استراتيجيتها الاستثمارية.

ففي يوليو وحده، باعت ARK ما مجموعه 551,834 سهماً من أسهم Block، والتي تبلغ قيمتها حالياً نحو 40.3 مليون دولار، وفقاً لبيانات التداول.

ولم تُسجل أي عمليات شراء لأسهم Block في 2025 أو 2024، حيث تعود آخر عمليات شراء معروفة إلى عام 2023.

سهم Block منخفض 21% منذ بداية العام

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان Block الأسبوع الماضي عن تحقيق أرباح فصلية بقيمة 2.54 مليار دولار في الربع الثاني، مع زيادة سنوية في الأرباح الإجمالية بنسبة 14%.

وكان تطبيق الدفع عبر الهاتف Cash App أكبر محرك للنمو، محققاً 1.5 مليار دولار من الأرباح الإجمالية خلال الربع، بينما وصل عدد حسابات البيتكوين (BTC) على التطبيق إلى 8 ملايين حساب.

ورغم هذه النتائج القوية، انخفض سعر سهم Block بنحو 7% بعد نشر تقرير الربع الثاني. وبرغم تعافيه منذ مايو، لا يزال السهم منخفضاً بنسبة 21% عن مستوياته في يناير، وفقاً لـ TradingView.

المصدر: TradingView. مخطط سعر سهم Block المرمز (XYZ) منذ يناير 2025

وتخطط Block، بعد هذا الربع القوي، لإطلاق حزمة متكاملة من أدوات الخدمات المصرفية بالبيتكوين تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تبدأ عمليات الدمج الأولى في أواخر 2025.

قامت Cointelegraph بالتواصل مع Block للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت النشر.