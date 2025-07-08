شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسجل سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء أن نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية نحو ٥٤٪ من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 17,071,688 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها.

ويأتى ذلك تزامنًا مع مد فترة تسجيل الصيدليات حتى 30 يوليو المقبل، وذلك في ضوء تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية.

جاءت محافظة الوادي الجديد في المركز الأول بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من عدد الصيدليات بها، تلتها السويس بنسبة 90%، ثم سوهاج بنسبة 88%، ودمياط بنسبة 84%، ثم المنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74%، وبورسعيد بنسبة 72%، تليها بني سويف بنسبة 69%، والمنوفية بنسبة 67%، ثم مطروح بنسبة 64%.

كما سجلت محافظات أسوان، والأقصر، وشمال سيناء نسبة 60% لكل منها، تليها الإسكندرية بنسبة 57%، والغربية بنسبة 55%، ثم الإسماعيلية، وقنا، وأسيوط بنسبة 48%، والقليوبية بنسبة 47%، والفيوم بنسبة 46%، والقاهرة بنسبة 45%، والدقهلية والبحر الأحمر بنسبة 44% لكل منهما، ثم كفر الشيخ والبحيرة بنسبة 41%، والجيزة بنسبة 40%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29% كأقل المحافظات تسجيلًا.



تُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء من المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات، وتهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن سلامة البيئة والمواطن، وذلك وفقًا لمراحل تنفيذ واضحة تبدأ بالتسجيل، ويعقبها بدء سحب الأدوية بواسطة الموزعين.



وتتضمن المرحلة الحالية تسجيل الاصناف الدوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات تنتهي في ٣٠ يوليو، ويليها بدء فترة سحب من الشركات والموزعين لمدة ٩٠ يومًا تنتهي في ٣١ أكتوبر 2025، يتم خلالها إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للموزعين، على أن يتم فرز الشركات للمستحضرات خلال ٣٠ يومًا فقط من تاريخ استلامها، وذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالمبادرة.

ويستكمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية الخاصة بالمبادرة تذليل العقبات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات التسجيل والسحب ميدانيًا، ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة بموجب تقرير مفصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. مع إمكانية الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/hEHBF:

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي الخاص بالمبادرة من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا: https://shorturl.at/8CzcF



وعلى كافة الصيدليات سرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة