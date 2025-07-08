شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تنعي شهداء حادث سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

نعت الشركة المصرية للاتصالات أبنائها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس، الذي وقع بالأمس.

وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن هؤلاء الأبطال جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة.

ووجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء، وفاءً لما قدموه وتقديرًا لتضحياتهم، وحرصًا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.



