شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ .. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من لدغات البعوض الذى قد يتسبب فى انتقال الأمراض الوبائية عن طريق لسعاته المتكررة خاصة فى المناطق التى تعانى من انتشاره، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعمليات المكافحة على مستوى الجمهورية .

وتتضمن أليات الحماية من لدعات البعوض النصائح التالية:

1- استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ

2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة

3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام

4-- استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنة تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.