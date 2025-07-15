شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية تحدّث التصنيف العربى المهنى لمواكبة تحولات أسواق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة العمل العربية اجتماعاً للخبراء لمناقشة تحديث وثيقة التصنيف العربي المعياري للمهن 2008، بمشاركة نخبة من الخبراء العرب في مجال العمل والتشغيل.

وافتُتح الاجتماع بكلمة لفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقتها نيابة عنه منجية هادفي، المشرفة على إدارة التنمية البشرية والتشغيل، حيث تقدمت بالشكر والتقدير للسيدات والسادة الخبراء، وتناولت خلالها تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة على أسواق العمل العربية، التي أدت إلى فقدان بعض المهن وظهور أخرى جديدة، مما يفرض ضرورة مواصلة تطوير قدرات القوى العاملة لمواجهة تحديات البطالة، وتحقيق السلم والأمن والرخاء الاجتماعي.

وأشارت إلى أن التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 هو أحد أهم إصدارات المنظمة، لدوره في دعم التشغيل، وتوفير لغة مشتركة بين الدول العربية، تسهم في التخطيط السليم للتنمية البشرية، وتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية، وربط ذلك بالمناهج والبرامج ومستويات الأجور.

وأكدت أن الاجتماع يهدف إلى عرض مخرجات تحديث الوثيقة، وتحليل المهن الجديدة الناتجة عن المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل، وصياغة مقترحات قابلة للتنفيذ، مشيدة بكفاءة الخبراء المساهمين في وضع التحديثات اللازمة التي تجعل الوثيقة مرجعاً مهماً لواضعي السياسات وصناع القرار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختُتمت الكلمة بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع خدمة لأطراف الإنتاج في الوطن العربي، داعية الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الأمة العربية وتقدمها.

شارك في الاجتماع كل من الخبراء: الدكتور محمد النجار من سلطنة عمان، والدكتور حسين شلهوب من الجمهورية اللبنانية، وزينب دادشاه من سلطنة عمان، وعبير فؤاد من جمهورية مصر العربية.

وهدف اجتماع الخبراء إلى إجراء تحليل شامل للمهن الجديدة الناتجة عن التطورات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على أسواق العمل العربية، وبحث آليات متابعة تطبيقات التصنيف العربي المعياري للمهن 2008، وعرض المخرجات التي تم التوصل إليها ضمن مشروع التحديث، إضافة إلى مناقشة آليات اعتماد الصيغة النهائية، وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق التصنيف في الدول العربية. كما تقرر في ختام الاجتماع عقد اجتماعات دورية شهرية بين الفريق المكلف بإعداد التحديث المطلوب، مع موافاة فريق العمل في المنظمة بالبيانات والإجراءات المتخذة، لضمان سرعة إنجاز الوثيقة وتسليمها في الموعد المحدد.



