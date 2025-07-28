شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تبنى "بيت للفيل الجديد" .. اعرف التفاصيل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 من داخل حديقة الحيوان أعمال إنشاء "بيت الفيل"، ضمن أعمال التطوير التي ينفذها التحالف الوطنى لتطوير حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، تمهيدًا لاستقبال الزائرين عقب الافتتاح الرسمي لها.

وتتضمن أعمال التطوير إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع التاريخى الخاص بها، كذلك الحفاظ على الطابع الأثرى والتراثى لجميع الـ 8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزهم كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاى والجبلاية والمتحف الحيوانى، مما يعزز من قيمة الحديقة التراثية الفريدة بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع الأثرى.

و يواصل القائمون على التطوير الليل بالنهار للانتهاء من المشروع وفق جدول زمنى محدد.