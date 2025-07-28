شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ضوابط لاستطلاع الرأى بانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حددت المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط استطلاع الرأي، حيث نصت على أن تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:

1. المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

2. الجهة التي تولت تمويله.

3. حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

4. أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

5. الأسئلة التي اشتمل عليها.

6. طريقة جمع بياناته.

7. تاريخ القيام به.

8. نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

وفي جميع الأحوال يحظر نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.