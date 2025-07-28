الارشيف / أخبار مصر

ماذا تفعلى حالة نسيان تناول جرعة منع الحمل الهرمونية؟ .. وزارة الصحة تجيب

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 28 يوليو 2025 05:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حالة نسيان الجرعة الخاصة بالأقراص الهرمونية الخاصة بمنع الحمل عند السيدات فإنه يمكن تناول قرصين في اليوم التالي. ​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: عند نسيان تناول قرص لمدة يومين ينبغي استئناف أخذ قرص واحد كل يوم في موعده، مع استخدام وسيلة احتياطية إضافية لـ منع الحمل خلال الأيام السبعة التالية فقط

واستكملت: إذا تم الاتصال من دُون وقاية خلال الأيام الخمسة التي سبقت هذين اليومين، يُمكن أن تأخذ في الاعتبار استخدام موانع الحمل الطارئة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن استخدام موانع الحمل الهرمونية أثناء الرضاعة الطبيعية، ليس له ضرر على الرضيع ولكن هرمون الاستروجين قد يؤثر على تقليل كمية حليب الأم.


 

