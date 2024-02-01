شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: سكان شمال غزة يواجهون خطر المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن خطر المجاعة يحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 118 على التوالي، وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في تلك المناطق منذ فترة طويلة.

وأشارت "الأونروا" إلى حاجتها الملحة لمضاعفة المساعدات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني باتوا نازحين ويحتاجون للغذاء والدواء.

وكررت تحذيرها من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع، وتفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس، التي تتعرض لحصار محكم من الدبابات الإسرائيلية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. استشهاد عشرات الفلسطينيين استشهد العديد من الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال العديد من الشهداء من مناطق شارع الجلاء والشيخ رضوان واليرموك بمدينة غزة، بعد أن استهدفتهم غارات إسرائيلية.

في سياق متصل، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف محيط مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني بالمدينة.