شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع القطرية: أراضينا آمنة وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع القطرية إن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.

وأضافت "ننصح المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية"

ومساء اليوم ، استهدفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وهي الهجمات الصاروخية التي تزامنت مع استهداف القاعدة الأمريكية في العراق، وسط توالي إطلاق صافرات الإنذار في الإمارات والكويت والبحرين، فيما أسمته إيران بعملية "بشائر الفتح" كأول رد علي انخراط الولايات المتحدة في المواجهات الممتدة بين طهران وتل أبيب.