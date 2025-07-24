شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامي" يرحب ببيان 28 دولة لوقف الحرب على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، إلى الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة مسار سياسي يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد أن هذا الموقف يعكس الرفض الدولي المتزايد للعدوان الإسرائيلي والتهجير القسري، ويمثل إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هذا الموقف يعكس الرفض الدولي المتزايد للعدوان الإسرائيلي والتهجير القسري، ويمثل إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.