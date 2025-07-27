وصفتها بالوهمية.. الخارجية السودانية تندد بإعلان تشكيل حكومة موازية

إعلان حكومة موازية

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الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 10:45 مساءً كتب شريف احمد - نددت الحكومة السودانية بإعلان تشكيل حكومة موازية في البلاد، ودعت دول العالم كافة إلى عدم الاعتراف بهذه "الحكومة الوهمية".وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تشجب وتدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه قوات الدعم السريع بإعلان حكومة وهمية تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان، محذرة من أن التعامل مع الحكومة الموازية بأي شكل من الأشكال يُعد تعديًا على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها كافة، وانتهاكًا صارخًا لحقوق ومقدرات الشعب السوداني.جاء هذا البيان بعد إعلان ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع يوم السبت، تشكيل "حكومة موازية"، في خطوة قد تدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم مع استمرار الحرب الدائرة منذ عامين.وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد تعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا لـ"حكومة السلام والوحدة".