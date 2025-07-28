شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى عن مسئولين بإدارة دونالد ترامب: الظروف الحالية فرصة لاتمام صفقة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب يعتبرون أن الظروف الراهنة تتيح فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق جميع الأسرى وإنهاء الحرب فى قطاع غزة.

ووفقا للمصدر، فإن الاتصالات بين إسرائيل والوسطاء في مصر وقطر، قد استمرت خلال اليومين الماضيين، في مسعى حثيث لإحياء المفاوضات المتعثرة.

كما أشار إلى أن المبعوث الأمريكى الخاص، ستيف ويتكوف، أجرى عدة لقاءات مع مسئولين قطريين كبار في جزيرة سردينيا الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، فى إطار التحركات الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلى أن فريق التفاوض الإسرائيلى، رغم عودته إلى البلاد، لا يزال على تواصل مستمر مع الوسطاء الإقليميين، في إشارة إلى استمرار الجهود من خلف الكواليس لدفع العملية التفاوضية قدما.