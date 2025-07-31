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صور.. مصر تسقط أطنانًا من المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

صور.. مصر تسقط أطنانًا من المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 05:53 صباحاً كتب شريف احمد - أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برًا.
وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان، بأن إسقاط المساعدات يأتي في إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع جميع الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعانيها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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