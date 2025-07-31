صور.. مصر تسقط أطنانًا من المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 05:53 صباحاً كتب شريف احمد - أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برًا.

وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان، بأن إسقاط المساعدات يأتي في إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع جميع الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعانيها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

