شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبة نومك قد تسبب أضرارا غير متوقعة .. علامات انتبه لها ونصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

عادةً ما يُنظر إلى النوم الجيد ليلاً على أنه مفتاح الصحة، ولكن ماذا لو كانت المرتبة التى تستريح عليها تسبب شيخوخةً تدريجية لجسمك؟فالمراتب ليست مجرد وسيلة للراحة، بل لها دورٌ كبير في طريقة راحة جسمك وتعافيه كل ليلة، وفقا لتقرير موقع onlymyhealth.

ما هي آثار أسطح النوم السيئة على العمود الفقري والجلد مع مرور الوقت؟ 1. العلاقة بين المرتبة والعمود الفقري

عند الاستلقاء، يكون عمودك الفقري في وضعية مثالية للحفاظ على استقامته، ومن المفترض أن تساعد مرتبتك على الحفاظ على هذا الوضع من خلال توزيع وزن جسمك بالتساوي وتخفيف الضغط، إلا أن المرتبة القديمة أو الرديئة لا تستطيع القيام بذلك .

مع مرور الوقت، قد تلاحظ ما يلي:

تصلب أو وجع في أسفل الظهر في الصباح.

ألم لرقبة المستمر أوألم الكتف.

صعوبة في النوم بسبب التقلب في الفراش

2. التأثير على تدفق الدم والالتهاب

لا يقتصر ضرر المرتبة المترهلة على العمود الفقري فحسب، بل يُسبب ضغطًا غير متساوٍ على الوركين والكتفين والركبتين، هذا الضغط المستمر قد يؤثر على تدفق الدم ويؤدي إلى التهاب مع مرور الوقت.

قد يحدث توتر عضلي، وألم، وحتى ضغط طفيف على الأعصاب، خاصةً إذا كان عمر مرتبتك أكثر من 7-8 سنوات، يبدأ بعض الأشخاص بالاستيقاظ وهم أكثر تعبًا مما كانوا عليه عند استلقائهم لأول مرة، وهو مؤشر خفي ولكنه متزايد على أن مرتبتهم لم تعد مناسبة لهم.

3. التأثير على الجلد أيضًا

يمكن أن تؤثر مرتبتك أيضًا على بشرتك، فالمراتب القديمة تتراكم فيها عادةً عث الغبار والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة والرطوبة، وكلها عوامل قد تُسبب تهيج الجلد وحب الشباب والحساسية.

إذا كنت تستيقظ مع ظهور بثور غير مبررة أو حكة في الجلدإذا كنت تعاني من مشكلة تورم القدمين، وخاصة حول المناطق التي تلامس الوسادة أو السرير (مثل الخدين أو الظهر أو الفخذين)، فقد تكون أغطية المرتبة والوسادة هي السبب.

وجدت دراسة أن 47-80% من الأطفال و33-90% من البالغين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي يعانون من اضطرابات النوم، والتي تتفاقم عادة بسبب المحفزات البيئية، مثل المواد المسببة للحساسية في السرير وسوء نظافة النوم.

4. التأثير على الدورة الدموية والتورم

قد يؤدي عدم فعالية الدعم إلى عرقلة تدفق الدم، خاصةً إلى الساقين وأسفل الظهر، وقد يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ مع خدر أو وخز أو تورم طفيف في الأطراف، خاصةً لدى من يعانون بالفعل من دوالي أو ارتفاع ضغط الدم.

عندما تخلق مرتبتك نقاط ضغط أو تفتقر إلى الثبات في مناطق رئيسية، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق الدم بشكل صحيح، مما يقلل بدوره من توصيل الأكسجين إلى الأنسجة، مما يؤثر على التعافي والحيوية العامة.

5. الحرمان من النوم والشيخوخة الهرمونية

النوم ليس فقط للراحة، بل هو الوقت الذي ينتج فيه جسمك هرمونات حيوية مثل الميلاتونين وهرمون النمو البشري (HGH)، وكلاهما ضروري لإصلاح الأنسجة، والمناعة، وتجديد الجلد.

يمكن أن يؤدي اضطراب النوم المستمر أو سوء نوعية النوم بسبب مرتبة غير مريحة إلى خلل في إيقاعك اليومي، وإبطاء تجدد الخلايا، وتفاقم الهالات السوداء تحت العين، والخطوط الدقيقة، والبشرة الباهتة.

هل مرتبتك قديمة علامات عليك الانتباه لها

ترهل أو انخفاضات مرئية في المنتصف.

تستيقظ متألمًا أو متعبًا على الرغم من حصولك على ليلة نوم كاملة.

تنام بشكل أفضل في سرير الفندق أو في أي مكان آخر .

زيادة الحساسية أو ظهور البثور الجلدية.

مرتبتك عمرها 8 سنوات أو أكثر.

نصائح حول نظافة المرتبة واستبدالها

استبدلها كل 7 إلى 10 سنوات: حتى أفضل المراتب تتدهور مع مرور الوقت.

اختر الدعم المتوسط الصلابة: فهو يوازن بين الراحة ومحاذاة العمود الفقري.

استخدم واقيات المرتبة: فهي تساعد على منع المواد المسببة للحساسية والغبار.

تنظيف الفراش أسبوعيا: لمنع تراكم خلايا الجلد والعرق.

قم بتدوير المرتبة: كل 6 أشهر لمنع التآكل غير المتساوي.