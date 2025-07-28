البكاء عند الرُّضَّع: كيف تفرقين بين الجوع والتعب والألم؟

علامات بكاء الجوع عند الرضيع

مولود يبكي

لاحظي حركات أو لغة جسد طفلك الرضيع؛ لأن بكاء الجوع يكون على شكل بكاء متدرج، بمعنى أنه يبدأ بوتيرة منخفضة، ثم يرتفع قليلاً حتى يصبح بكاء حاداً، ويزداد بكاء الجوع عند الرضيع حين يكبر قليلاً ويشعر بقرب أمه منه؛ بمعنى أن مصدر تغذيته قد أصبح قريباً، وهو الرضاعة الطبيعية، وحيث تكون مصدر التغذية للرضيع في بداية حياته.

اعلمي أن الرضيع يعتمد على حاسة شم رائحة الحليب التي تعلق بالأم، وبالتالي فهو يبكي حين تقترب منه، ويرفع من موجة البكاء؛ لكي يخبرها أنه جائع، ولا أحد غيرها سوف يسد جوعه، ولذلك فهو يبكي مع اقترابك بوصف ذلك علامة تنبيه، ويجب أن تقومي بحمله بسرعة، وتدعيه يتشمم ملابسك والجزء العلوي من جسمك؛ حتى تتخذي الجلسة المناسبة للرضاعة، وسوف تلاحظين أن حدة البكاء تقل، ثم تنتهي مع مرحلة التقام حلمة الثدي.

علامات بكاء الألم عند الرضيع

رضيع يبكي ألماً

توقعي أن مولودك يبكي بسبب شعوره بالألم حين يكون عمره أسبوعين أو أكثر؛ لأن هذه الفترة التي تبدأ فيها معاناته من تراكم الغازات في بطنه، ففي الأيام الأولى من عمره يقضي وقته نائماً، وقد يبكي لأنه يرغب بالرضاعة أو يريد أن يشعر بوجود أمه، ويسكت بمجرد أن تصبح بجواره أو حين يشم رائحتها، ثم تبدأ مشكلة الغازات التي تتراكم في بطنه مع 6 ممارسات خاطئة للرضاعة الطبيعية تضر بصحة الأم والطفل، ومنها طريقة الرضاعة وعدم التكريع وغيرها، وتبدأ نوبات البكاء المزعجة التي قد تستمر لساعات متواصلة، وخصوصاً ليلاً.

لاحظي أن من علامات شعور طفلك الرضيع بالألم أنه يقوم بشد قبضتي يديه، وهذه الإشارة أو العلامة يجب أن تفهميها وتميزيها جيداً، وتحاولي التعامل مع ظهورها، وفي بعض الأحيان يكون ألم المغص شديداً؛ فسوف تلاحظين حينها أن رضيعك يقوم بثني ساقيه الصغيرين وجذبهما باتجاه بطنه، وهذه إشارة أو علامة من إشارات جسده تدل على إصابته بألم المغص، وبأنه يريد منك التدخل؛ لكي تساعديه على تجاوز ألمه.

توقعي أن يكون بكاء الرضيع المصاب بألم المغص شديداً؛ أي أن هذا البكاء يأخذ وتيرة مرتفعة ولا ينخفض، ويقل البكاء حين تقومين بتقليب الرضيع على بطنه، بحيث يلامس بطنه ركبتيك -مثلاً- فسوف تجدين أنه توقف عن البكاء وأصبح هادئاً فوراً، والملاحظ أن بكاء الألم يزداد في فترات المساء حيث يظل الرضيع قادراً على تحمل تراكم الغازات في بطنه طيلة النهار حتى تتراكم لديه مع حلول الليل، وقد تستمر نوبة البكاء المؤلم لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

لاحظي أن الرضيع المصاب بألم المغص وعلى صغر سنه، يكون من الصعب إرضاؤه؛ بمعنى أنه يشعر بالانزعاج والتوتر بصورة لا تُوصف حتى لو قامت أمه بحمله أو قامت بنقله من كتف إلى كتف، أو حين تقوم الأم بمحاولة إرضاعه وهي واقفة أو أن ترضعه وهي تغني له؛ فالنتيجة واحدة وهي استمرار البكاء بسبب ألم المغص غالباً.

لاحظي أن بكاء الألم نفسه يحدث لأسباب غير شعور الطفل بالمغص، وهو السبب الأول لحدوث نوبات بكاء الرُّضَّع؛ فمن الممكن أنه يبكي بسبب وخزة دبوس في الفراش أو لسعة حشرة صغيرة حوله، ولذلك يجب أن تتفقدي جسمه وكذلك الثنيات؛ حيث إنه قد يتعرض لالتفاف الخيوط والشعر حول أصابعه أو انحشارها بين ثنيات الإبط والرقبة، وتكون مؤلمة جداً وتسبب له بكاءً لا يتوقف.

علامات بكاء الشعور بالتعب عند الرضيع

رضيع يشعر بالتعب

لاحظي أن الرضيع يشعر بالتعب مثله مثل الكبار كما يشعر بالضجر، ويكون بحاجة إلى الراحة والتوقف عن اللعب -مثلاً- وحاجته لكي ينام أو حاجته لكي يختلي بأمه ويبتعد عن الضجيج، وخاصة في وجود الغرباء، ولذلك سوف تلاحظين أن بكاء الطفل المتعب يكون مستمراً، ثم تزداد شدته وكأنه يقول لك أنا بحاجة إلى القيلولة، وقد يصحب هذا البكاء أن يتثاءب الطفل أو يفرك عينه أو يشد أذنه، وقد يعبر ذلك عن أنه يريد تغيير الحفاضات -مثلاً- أو أنه غير مرتاح في مقعد السيارة. وتذكري أن المولود الجديد ينام نحو 16 ساعة يومياً وعدم نومه يسبب له هذا النمط من البكاء.

اعلمي أن من علامات بكاء الشعور بالتعب عن الرضيع أنه قد يحاول إدارة رأسه أو كامل جسده بعيداً عن إثارة وضجيج المشاهد والأصوات؛ فذلك يعني أن رضيعك يشعر بالتعب فعلاً، أما بكاء الملل عند الرضيع؛ فهو يحدث أيضاً على عكس اعتقاد الأم أن طفلها لا يشعر بالملل مثل الكبار لأنه لا يزال صغيراً، ولكن الحقيقة المؤكدة أن الرضيع يشعر بالملل؛ فقد تتركه الأم في سريره لمدة طويلة لكي يناغي ويصدر بعض الأصوات العشوائية في شهره الرابع -مثلاً- ولكنه يبكي فجأة، والسبب في هذا البكاء هو شعوره بالملل وحاجته لوجود الأم خصوصاً حوله، ويكون وصف هذا البكاء على شكل أنين فاتر قليلاً وفيه غنة، وقد يتصاعد بالتدريج ويُطلق عليه اسم بكاء التوتر؛ أي شعور الرضيع بأنه لا وجود للراحة حوله أو أنه لا يشعر بالراحة بداخله فيبكي.

كلما سمعنا قديماً المثل الذي يقول "كل أم بتعرف ابنها"، والمقصود من هذا المثل أن الأمهات فقط ووحدهن يعرفن سبب بكاء الطفل، ولذلك فعندما يُحمل من باقي أفراد العائلة فهو لا يتوقف عن البكاء إلا حين تحمله أمه أو تقوم بإرضاعه أو تدليكه أو حمله إلى مكان بعيد حتى تصبح معه لوحده، وهكذا نكتشف أن الطفل الرضيع يبكي لعدة أسباب، ولكنه يبكي كثيراً في الأشهر الأربعة الأولى من عمره؛ ما ينغص سعادة وفرحة الأم برضيعها وقدومه إلى حياتها الذي انتظرته طويلاً، كما أنه يقلل من راحتها وهي بحاجة إلى الراحة بعد متاعب الحمل وعملية الولادة.يمكن للأم تقليل بكاء الرضيع في حال استطاعت أن تميز بين أنواع وأسباب البكاء المختلفة؛ فليس دائماً يبكي الرضيع من أجل أن تلقمه الأم ثديها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ الدكتورة أزهار البدري، اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة، حيث أشارت إلى علامات ودلالات تستطيعين من خلالها التمييز بينمثل شعوره بالجوع أو التعب أو الألم، وخاصة المغص، في الآتي.