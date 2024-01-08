انت الان تتابع خبر اسرائيل تغتال قائدا بارزا في "حزب الله" جنوبي لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

كشفت مصادر إسرائيلية، الإثنين، عن مقتل وسام الطويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.