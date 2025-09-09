انت الان تتابع خبر العراق يعلق على "ضربة الدوحة": ندعم قطر في مواجهة أي اعتداء يمس امنها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة: "تعربُ وزارةُ الخارجيّة عن إدانةِ واستنكارِ جمهورية العراق الشديدَين لاعتداء الكيانِ الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتَعدّه عملاً جباناً يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويُشكّل تهديداً لأمنها واستقرارها".وأكدت الوزارة: "أنّ هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد".

وجددت "موقفَ العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، ودعمَها الكامل في مواجهة أيِّ اعتداءاتٍ تمسُّ سيادتَها أو تُهدِّد أمنَها الوطني"، مشددة على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الممارسات العدوانية".