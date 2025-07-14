اليابان | عالم التكنولوجيا: جبال القلب في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025 سياحة وسفرثقافة 14/07/2025 التكنولوجيا التايوانية الرائدة تستثير الحواس الست يُقدّم جناح ”عالم التكنولوجيا“، الذي تنظمه شركة تاماياما للتكنولوجيا الرقمية، أحدث الابتكارات التكنولوجية التايوانية. يستلهم تصميم المبنى جمال جبال تايوان الشامخة، ويعكس مفهوم ”جبل القلب والروح والعقل“، ليجمع بين الإبداع والطبيعة. في الداخل، تتوزع ثلاثة مسارح تفاعلية تدور حول مواضيع الحياة، الطبيعة، والمستقبل. تجمع المعروضات بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض المرئية ثلاثية الأبعاد، لتُحيي الحواس الخمس التقليدية، إلى جانب ”الحاسة السادسة“ التي تمثل العمق العاطفي. يُجسّد الجناح روح الثقافة التايوانية وقوة ابتكاراتها التكنولوجية، مقدمًا تجربة ممتعة وملهمة للزوار. (المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com) تكنولوجيا ثقافة أوساكا

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