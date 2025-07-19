اليابان | جناح البلطيق: سحر الغابات والتراث المشترك

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
يجمع جناح لاتفيا وليتوانيا بين روعة الطبيعة في منطقة البلطيق وتراثها الثقافي الغني، مقدمًا تجربة تأسر الحواس. يدعو الجناح الزوار لاستكشاف الجمال المتنوع لغابات البلطيق وتاريخها العريق من خلال عروض تفاعلية مبهرة.
من أبرز المعروضات ”جدار المستقبل“، وهو عمل فني مكاني يتيح للزوار كتابة رسائلهم على شاشة لمسية، لتتحول إلى لوحة إبداعية تعبر عن آمالهم وأحلامهم. كما تتألق شخصية ”بارابي تشان“، المستوحاة من فطر البورسيني الشهير، كمرشد ساحر يبرز جمال غابات البلطيق الخضراء وسحرها الطبيعي.
