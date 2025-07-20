اليابان | جناح بنغلاديش: سيمفونية من التقاليد والابتكار

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

جناح بنغلاديش: نسيج الحياة والابتكار

تتألق بنغلاديش، الدولة الزراعية الغنية بأكثر من 170 مليون نسمة ومساحة تشكل 40% من اليابان، بنمو اقتصادي مذهل مدفوع بزيادة الصادرات والعمالة المهاجرة. يدعو جناح بنغلاديش الزوار لخوض تجربة ملهمة تحت شعار ”ربط الحياة: سيمفونية التقاليد والابتكار“، حيث يجمع بين تراثها العريق وطموحها المستقبلي.

تستقبل الزوار شاشة LCD عملاقة تعرض مشاهد ساحرة لزراعة الأرز التقليدية، والمهرجانات الملونة، وعادات الحياة اليومية، إلى جانب لمحات من مجتمع ينبض بالتطور بفضل صناعة تكنولوجيا المعلومات. تصاحب هذه الصور نماذج مصغرة مفصلة تبرز تضاريس بنغلاديش بنهرها الشعاعي الخلاب، مقدمةً رحلة بصرية عبر الماضي والحاضر.

تتألق معروضات الجناح بمنتجات النسيج، ركيزة اقتصادية وحرفة تقليدية لبنغلاديش. عند المدخل، تأسر أقمشة ”ناكشي كانثا“ الأنظار بنقوشها المطرزة يدويًا، بينما يبرز نسيج ”جامداني“ الرقيق بتقنيته اليدوية العريقة. كما يحتل الجوت، المعروف بـ”الألياف الذهبية“، مكانة خاصة كمادة مستدامة تكتسب شهرة عالمية. ويعرض الجناح أيضًا منتجات جلدية تحمل علامات تجارية يابانية صُنعت في بنغلاديش، مما يعكس الشراكة المزدهرة بين البلدين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)