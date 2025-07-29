اليابان | جناح أيرلندا... عندما يتحول الإبداع إلى لغة عالمية توحّد الناس

- 1/2
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 29/07/2025
يجسد الجناح الأيرلندي في أوساكا إكسبو 2025، المستوحى من نمط ”التريسكيلي“ السلتي القديم، رمز الثالوث الذي يظهر من الأعلى كثلاث دوائر متشابكة، روح الإبداع والترابط الثقافي. ينقسم الجناح إلى ثلاث مساحات متميزة، كل منها يحتفي بجوانب مختلفة من التراث والتعاون: أيرلندا، علاقتها التاريخية باليابان، وروح التعاون الإبداعي.
في قاعة دائرية غامرة محاطة بشاشة عملاقة، يمكن للزوار الاستمتاع بعروض حية للموسيقى والرقص الأيرلنديين، حيث تتألق الخطوات الإيقاعية الفريدة التي تميز هذا الفن التقليدي، مانحة تجربة حسية نابضة بالحياة.
يسلط الجناح الضوء على معرض خاص ولفترة محدودة مكرس للكاتب الأيرلندي لافكاديو هيرن، المعروف أيضًا باسم ياكومو كويزومي، الذي عاش في اليابان خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يبرز المعرض إسهامات هيرن في تعزيز التبادل الثقافي بين أيرلندا واليابان من خلال كتاباته عن الفولكلور والثقافة اليابانية، مقدمًا جسرًا ثقافيًا يربط بين البلدين.
