الامارات | إيقاعات مهرجان الطبول تصدح مجدداً في القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأجواء مزجت بين الفلكلور الشعبي المصري والإيقاعات الموسيقية العالمية انطلقت الدورة الـ11 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية أول من أمس، بمسرح سور القاهرة الشمالي الأثري.

وتشارك في هذه الدورة فرق تمثل سفارات الصين والهند والبرازيل واليابان وجنوب السودان وموريتانيا وفلسطين وسورية، إضافة إلى نحو 30 فرقة مصرية تابعة لقطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفرق أخرى مستقلة.

وشمل حفل الافتتاح مقتطفات غنائية واستعراضية للفرق المشاركة قوبلت بتفاعل من الجمهور الكبير الذي حضر من جنسيات متعددة.

ويقدم المهرجان الممتد حتى الأول من يونيو المقبل عروضه في بيت السناري بحي السيدة زينب وساحة الهناجر بالأوبرا وقصر الأمير طاز.

المهرجان الذي يقام سنوياً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» يجذب أعداداً كبيرة من الجمهور، نظراً لإقامة فعالياته بالمجان وتزامنها مع بدء الإجازة الصيفية للطلاب.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبدالفتاح في حفل الافتتاح إن 170 فرقة من مختلف أنحاء العالم شاركت في المهرجان منذ تأسيسه قبل 11 عاماً، كما تشارك اليابان والبرازيل لأول مرة هذا العام.

وأضاف أن هذه الدورة تحتفي بفن الموال الشعبي لذلك اختارت الفنان الراحل محمد طه (شخصية المهرجان)، مع تقديم مجموعة من المواهب الجديدة في هذا المجال. وبالتزامن مع المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، يُقام معرض لفن العرائس والماريونيت في بيت السناري بمشاركة أكثر من 20 فناناً ومصمماً.

. حفل افتتاح الدورة الـ11 للمهرجان تضمن مقتطفات غنائية واستعراضية للفرق المشاركة.