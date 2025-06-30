الامارات | توقيف أسرة تدير عيادة أسنان دون ترخيص أو شهادة طب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قالت الشرطة التشيكية إنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم عالجوا مرضى في عيادة أسنان وهمية دون ترخيص مناسب أو تدريب مهني.

وقالت الشرطة في بيان يوم الأربعاء الماضي إن عشرات الأشخاص زاروا العيادة بعد أن افتتحتها عائلة مكونة من ثلاثة أفراد في منزلهم في بلدة هافليشكوف برود، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق براغ، قبل عامين. وحقق الثلاثي 4 ملايين كورونا تشيكية (185000 دولار) قبل اعتقالهم في وقت سابق من هذا الشهر.

وأقر الثلاثة بالذنب في تهم تشمل إدارة عمل غير قانوني، ومحاولة إيذاء جسدي، والسرقة، والإنتاج والتداول غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل والسموم. ويواجهون عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن.

وتقول الشرطة إن الابن البالغ من العمر 22 عامًا استشار الإنترنت لإجراء عمليات، بما في ذلك عمليات خلع الأسنان، بينما عملت والدته البالغة من العمر 50 عامًا، وهي ممرضة بالمهنة، كمساعدة له ووفرت له المواد. أما الأب البالغ من العمر 44 عامًا فقد صنع أجهزة طبية. وذكرت صحيفة "دينيك" الإقليمية أن طبيب أسنان أبلغ عن العيادة بعد أن عاين مريض لهم يعاني من مضاعفات بعد العلاج.