الامارات | بدور القاسمي: اعتماد حاكم الشارقة حدود موقع الفاية يجسد التزامه بحماية الإرث الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» إن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أصدره أمس باعتماد حدود موقع الفاية المرشح على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» يجسد الرؤية الثاقبة لسموه والتزامه العميق بحماية الإرث الإنساني وصون كنوزه للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن هذا الموقع - الذي ارتبط اسمه بتاريخ البشرية منذ أكثر من 200 ألف عام - لا يعكس مكانة الشارقة بوصفها مركزاً عالمياً للمعرفة والثقافة فحسب، بل يجسد أيضاً إيماننا الراسخ بأن التراث جسر يربط الماضي بالحاضر، ويمنح المجتمعات هوية متجددة وذاكرة حية.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «نعمل بكل التزام وإصرار على أن ينال موقع الفاية الاعتراف الذي يستحقه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فهذا المكان ليس مجرد شاهد على تاريخ الإمارات وحدها بل شاهد على تاريخ البشرية جمعاء»، لافتة إلى أن الفاية تحمل دلائل ثمينة على مسارات الهجرة الأولى للإنسان، وتمثل فصلاً نادراً في قصة تطوره وقدرته على التكيف.

وتابعت: «من موقعنا كشركاء للمجتمع الدولي في صون التراث نؤكد أن حماية هذا الموقع وتعزيز فهم العالم له مسؤولية جماعية، ونحن في الشارقة نتقدم ضمن هذه المسؤولية بكل جدية وشغف إيماناً بأن حماية التراث حماية للهوية وتعزيز لفهمٍ أعمق للإنسانية جمعاء».