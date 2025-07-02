الامارات | «صيفنا فن».. مسرح ونحت وخزف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برنامجها الصيفي السنوي «صيفنا فن» الذي يضم مجموعة متنوعة من الورش الفنية المتخصصة للأطفال واليافعين، تشمل مجالات المسرح والتمثيل، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، والنحت، والخزف.

ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية مُحفّزة تجمع بين الإبداع والمتعة، وتسهم في تنمية المهارات الفنية للمشاركين، وتعزز في الوقت ذاته روح العمل الجماعي والتواصل الإنساني في أجواء راقية.

وأكد مدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، أن برنامج «صيفنا فن» أصبح محطة سنوية بارزة لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية الشابة، مشيراً إلى التزام الأكاديمية بدعم الحراك الثقافي والإبداعي في المجتمع.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجهات التي تحظى بدعم واهتمام سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يولي الثقافة والفنون أولوية خاصة، ويحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية الطاقات الإبداعية وإثراء المشهد الفني في إمارة الفجيرة.