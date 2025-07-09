الامارات | حشر بن مكتوم يطلع على استراتيجية جمعية الصحفيين وخططها المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، بالدور الكبير والجهود البارزة التي تقوم بها جمعية الصحفيين الإماراتية في سبيل تطوير العمل الصحافي والإعلامي في الدولة، وما توليه الجمعية من اهتمام بالارتقاء بالكوادر والطاقات الإعلامية الوطنية وصقل مهاراتها، بما يُمكنها من أداء رسالتها النبيلة في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في قصره بدبي، وفداً من جمعية الصحفيين برئاسة رئيسة مجلس الإدارة، فضيلة المعيني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة حسن عمران الشامسي وحليمة الملا والدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، وريم البريكي وعمر السعيدي ومحمد جنيد العامري.

وأكّد سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أهمية أن تؤدي وسائل الإعلام دوراً حيوياً في غرس القيم الإيجابية في المجتمع، فهي تؤثر في تشكيل الوعي العام، وتسهم في التنشئة الاجتماعية، وتوجه السلوك الفردي والجماعي، من خلال المحتوى الذي تقدمه، موضحاً سموّه أن وسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تعزز قيماً، مثل التسامح، والتعاون، والمسؤولية، والانتماء الوطني، كما يمكنها أن تسهم في مكافحة السلوكيات السلبية والهدامة.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على مبادرات الجمعية وجهودها وإنجازاتها التي تحققت على المستويين الإقليمي والدولي، ومسيرتها في خدمة الإعلام الوطني، متمنياً للجمعية وأعضائها كل التوفيق والنجاح بما يسهم في تعزيز العمل الصحافي، ودعم الكوادر الوطنية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

من جانبها، أعربت فضيلة المعيني عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعمه المتواصل لكل المنتمين للأسرة الصحافية، مؤكدة أن الجمعية ستواصل دورها في كل ما من شأنه الارتقاء بمسيرة الإعلام الوطني والتعبير عن أوجه التطور الحضاري والتنموي الذي تشهده الدولة في إطار يلتزم ويحافظ على القيم الصحافية الأصيلة ومبادئ الموضوعية والمهنية.

وقالت إن الجمعية تعمل وفق استراتيجية طموحة للفترة 2025 - 2028، والتي تهدف إلى توفير بيئة محفّزة للصحافيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، وصقل مهاراتهم مهنياً ومعرفياً عبر مركز الإبداع الإعلامي، مشيرة إلى أن الجمعية تشرف كذلك على تنفيذ برامج متقدمة في مجالات التدريب، والتحرير الصحافي، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، وإنتاج «البودكاست»، والتصميم، باستخدام أدوات وتقنيات الإعلام الرقمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو إعلام وطني مؤثر وملتزم بقيم المهنة ومواثيقها.