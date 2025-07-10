الامارات | محاضرة افتراضية حول «أمن البريد الإلكتروني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية حول «أمن البريد الإلكتروني»، وذلك في إطار حرصه على أمن المعلومات من المخاطر، في ظل التطور التكنولوجي والعالم الرقمي المتغير باستمرار، وينطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية في حرصه على أمن البريد الإلكتروني، بوصفه جزءاً أساسياً من التواصل المؤسسي.

قدم المحاضرة عبدالله محمد عبدالرحمن الزرعوني، من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، واستهلها بأهمية إبلاغ قسم تقنية المعلومات في المؤسسة عن أي عملية احتيال أو قرصنة للبريد الإلكتروني، وطرح المحاضر أمثلة عديدة، يستطيع من خلالها القراصنة الوصول إلى معلومات تمكّنهم من الوصول إلى ضحاياهم.